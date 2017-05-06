"Монако" разгромил "Нанси", "Лилль" проиграл "Метцу"

"Монако" на выезде разгромил "Нанси" в матче 36-го тура чемпионата Франции. В других всттречах "Лорьян" и "Анже" сыграли вничью, "Лилль" на своем поле уступил "Метцу", "Кан" переиграл "Тулузу", а "Генгам" забил четыре гола "Дижону".

Чемпионат Франции

Лига 1

36-й тур

"Нанси" - "Монако" - 0:3 (0:2)

Голы: Бадила, 3 - в свои ворота (0:1). Бернарду Силва, 40 (0:2). Лемар, 86 (0:3).

"Нанси": Нди Ассамбе, Кретьен, Кюффо, Диань, Мауасса (Диа, 64), Бадила, Сету, Робик (Манданн, 70), Маркетти (Гидилей, 31), Басси, Хаджи.

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Жемерсон, Жоау Моутинью, Дирар, Лемар, Бернарду Силва (Раджи, 88), Фалькао (Бакайоко, 78), Жермен (Мбаппе, 82).

Предупреждения: Робик, 9. Сидибе, 35.

Судья: Бюке.

Нанси. Стадион "Марсель Пико".

"Лорьян" - "Анже" - 1:1 (0:0)

Голы: Филиппото, 62 (1:0). Мансо, 72 (1:1).

"Лорьян": Леконт, Сиани, Пейберн, Лотоа (Беллюгу, 75), Морейра, Ле Гофф, Мвуемба Макенга, Марво (Кабо, 51), Филиппото, Жанно (Алиадьер, 79), Уорис.

"Анже": Летелье, Траоре, Сиссоко, Тома, Мансо, Мангани, Ндой, Сантамария, Бериго (Бамба, 64), Токо Экамби (Капель, 80), Дьедиу (Сюню, 66).

Предупреждение: Сиани, 75.

Судья: Тюрпен.

Лорьян. Стадион "Стад Ив Алленма".

"Генгам" - "Дижон" - 4:0 (1:0)

Голы: Бриан, 4 (1:0). Салибюр, 55 (2:0). Салибюр, 59 - с пенальти (3:0). Бриан, 64 (4:0).

"Генгам": Юнссон, Бодмер, Сорбон, Кербрат, Икоко, Дидо (Де Пов, 86), Салибюр (Прива, 79), Диалло, До, Коко (Блас, 71), Бриан.

"Дижон": Рейне, Варро, Лотьес, Шафик, Хаддади, Бальмон (Амальфитано, 60), Абед, Квон Чхан Хун (Саммаритано, 62), Лис Мелу, Жулиу Тавареш (Ривьер, 73), Диони.

Судья: Шапрон.

Генгам. Стадион "Стад дю Рудуру".

"Тулуза" - "Кан" - 0:1 (0:0)

Гол: Сантини, 58.

"Тулуза": Лафон, Яго, Жюльен, Мубандже, Диоп, Трехо, Тойвонен (Дурмаз, 67), Блен (Сомалиа, 25. Думбья, 46), Делор, Жан, Брейтуэйт.

"Кан": Веркутр, Яхья (Дьоманде, 21), Бен Юссеф, Да Силва, Мальбранк, Бесса, Фере, Делаплас, Макенго (Роделен, 73), Сантини, Карамо (Телль, 90).

Предупреждения: Дьоманде, 25. Тойвонен, 45+1. Макенго, 61. Диоп, 70.

Судья: Абед.

Тулуза. Муниципальный стадион.

"Лилль" - "Метц" - 0:2 (0:1)

Голы: Манджек, 37 (0:1). Коад, 55 (0:2).

"Лилль": Меньян, Баша, Коршья, Палмьери, Алонсо, Амаду (Террье, 58), Маркуш Лопеш, Шека, Эдер, Де Превиль (Биссума, 58), Кишна (Эль-Гази, 64).

"Метц": Кавасима, Ассу-Экотто, Бишевац, Диань, Фалетт, Ривьере, Коад (Молле, 87), Манджек (Филиппс, 74), Сарр, Нгюетт, Вьон (Диабате, 85).

Предупреждение: Коршья, 52.

Судья: Тюаль.

Лилль. Стадион "Пьер Моруа".