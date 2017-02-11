"Монако" разгромил "Метц", "Лилль" уступил "Анже"

"Монако" на своем поле разгромил "Метц" в матче 25-го тура чемпионата Франции, забив пять безответных мячей. В других встречах "Тулуза" одолела "Бастию", "Дижон" взял верх над "Каном", "Лилль" дома потерпел поражение от "Анже", а "Монпелье" в гостях разгромил "Нанси".

Чемпионат Франции

Лига 1

25-й тур

"Дижон" - "Кан" - 2:0 (1:0)

Голы: Абед, 40 (1:0). Диони, 86 (2:0).

"Дижон": Рейне, Варро, Рюфли, Ланг, Абдельхамид, Шафик (Хаддади, 78), Бальмон, Абед (Бельмонт, 90+3), Марье (Амальфитано, 73), Жулиу Тавареш, Диони.

"Кан": Веркутр, Яхья, Да Силва, Гильбер, Себ (Карамо, 61), Бесса, Фере (Мальбранк, 82), Луи (Базиль, 62), Адеоти, Макенго, Сантини.

Предупреждение: Марье, 47.

Судья: Бризар.

Дижон. Стадион "Гастон Жерар".

"Тулуза" - "Бастия" - 4:1 (2:0)

Голы: Делор, 38 (1:0). Брейтуэйт, 43 (2:0). Оньянге, 53 (2:1). Брейтуэйт, 76 - с пенальти (3:1). Диоп, 86 (4:1).

"Тулуза": Лафон, Жюльен, Мубандже, Диоп, Аду, Трехо, Бодижер (Пи, 64), Блен, Делор (Силла, 80), Жан (Тойвонен, 80), Брейтуэйт.

"Бастия": Лека, Эль-Каутари, Сиони, Сен-Рюф, Оньянге, Каюзак, Кейта, Нгандо (Даник, 46), Сен-Максимен, Кулибали (Мостефа, 83), Кривелли (Роз, 77).

Предупреждения: Сен-Рюф, 36. Каюзак, 40. Бодижер, 57. Блен, 59. Кейта, 60. Диоп, 87.

Удаления: Каюзак (Бастия), 61. Сен-Рюф (Бастия), 75.

Судья: Мигельгорри.

Тулуза. Муниципальный стадион.

"Нанси" - "Монпелье" - 0:3 (0:2)

Голы: Мбенза, 10 (0:1). Мунье, 19 (0:2). Мбенза, 60 (0:3).

"Нанси": Черник, Кабако, Диань, Бадила, Сету, Диарра (Манданн, 61), Робик, Гидилей (Педретти, 46), Аит Беннасер (Маркетти, 82), Диа, Дале.

"Монпелье": Пьоннье, Илтон, Руссийон, Покорны, Мукьеле (Деплань, 76), Сессеньон, Будебуз, Скири, Мунье, Долли (Лан, 66), Мбенза (Силла, 66).

Предупреждения: Робик, 30. Бадила, 40. Мукьеле, 56. Покорны, 70. Аит Беннасер, 75.

Судья: Дезьяж.

Нанси. Стадион "Марсель Пико".

"Монако" - "Метц" - 5:0 (3:0)

Голы: Мбаппе, 7 (1:0). Фалькао, 10 (2:0). Мбаппе, 20 (3:0). Мбаппе, 50 (4:0). Фалькао, 55 (5:0).

"Монако": Субашич, Раджи, Глик, Фабинью, Менди (Диалло, 64), Туре, Жоау Моутинью, Боскилиа (Дирар, 69), Бернарду Силва, Мбаппе, Фалькао (Кардона, 81).

"Метц": Дидиллон, Синьорино, Диань, Фалетт, Милан, Ривьере, Коад (Нгюетт, 71), Дукуре (Филиппс, 85), Молле, Сарр, Мевлют Эрдинч.

Предупреждения: Менди, 62. Молле, 63. Ривьере, 66. Синьорино, 77.

Судья: Тюаль.

Монако. Стадион "Луи II".

"Лилль" - "Анже" - 1:2 (1:1)

Голы: Капель, 20 (0:1). Биссума, 27 (1:1). Тома, 59 (1:2).

"Лилль": Эньеама, Баша, Коршья, Палмьери, Сумаоро, Ботеак (Слити, 72), Балули (Кишна, 62), Шека, Де Превиль, Эль-Гази (Террье, 79), Биссума.

"Анже": Мишель, Траоре (Жан Тахрат, 56), Сиссоко, Тома, Мансо, Мангани, Ндой, Сантамария, Капель (Пепе, 61), Бамба, Дьедиу (Доре, 82).

Предупреждения: Траоре, 24. Эль-Гази, 62. Дьедиу, 81.

Удаление: Биссума, 83.

Судья: Варела.

Лилль. Стадион "Пьер Моруа".