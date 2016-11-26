"Монако" разгромил "Марсель" и догнал "Ниццу"

В матче 14-го тура чемпионата Франции "Монако" разгромил "Марсель" со счетом 4:0. Эта победа позволила провансальцам сравняться по набранным очкам с лидирующей в лиге 1 "Ниццей", которой еще предстоит игра 14-го тура.

Чемпионат Франции

Лига 1

14-й тур

"Монако" – "Марсель" – 4:0 (3:0)

Голы: Боскилиа, 23 (1:0). Жермен, 29 (2:0). Жермен, 39 (3:0). Каррильо, 90+1 (4:0).

"Монако": Субашич, Раджи, Глик, Сидибе, Фабинью, Жемерсон, Бакайоко, Боскилиа (Жоау Моутинью, 62), Бернарду Силва (Дирар, 79), Фалькао (Каррильо, 74), Жермен.

"Марсель": Пеле, Фанни, Роланду, Сакаи, Рекик, Диарра (Замбо, 76), Венкер, Алессандрини (Нжи, 39), Товен, Лопес, Гомис (Кабелла, 67).

Предупреждения: Гомис, 13. Алессандрини, 21. Боскилиа, 23.

Судья: Тюрпен (Франция).