"Монако" проиграл "Анже". Головин провел всю встречу

"Монако" проиграл "Анже" со счетом 0:1 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Франции. Гол забил Стефан Баокен на 27-й минуте.

В составе "монегасков" всю встречу отыграл российский полузащитник Александр Головин. Он впервые вышел в стартовом составе команды.

"Монако" не может победить в чемпионате Франции шесть матчей подряд. Команда с 6 очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице. "Анже" с 10 баллами занимает восьмое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

7-й тур

"Монако" - "Анже" - 0:1 (0:1)

Гол: Баокен, 27.

"Монако": Бенальо, Сидибе, Глик, Жемерсон, Хенрикс, Грансир (Диоп, 79), Аолу, Тилеманс (Мбула, 63), Головин, Шадли (Пеллегри, 46), Фалькао.

"Анже": Бютель, Мансо, Павлович (И.Траоре, 8), Тома, Бамба, Капель (Манзала, 68), Сантамария, Ндой, Мангани (Пажо, 78), Тэ, Баокен.

Предупреждения: Ндой, 13. Фалькао, 39. Тома, 83.

Судья: Делажо.

25 сентября. Монако. Стадион "Луи II".