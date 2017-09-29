"Монако" продлил контракты с двумя игроками

"Монако" объявил о подписании новых контрактов с воспитанниками клуба. 18-летний бельгийский нападающий Адриен Бонджованни поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 2022 года, а 21-летний французский защитник Пьерр-Даниэль Нгинда теперь связан с монегасками договором до 2020 года.
Примечателен тот факт, что в этом сезоне оба игрока пока не выходили на поле в составе первой команды.
🖊 Pierre Nguinda prolonge avec l'AS Monaco jusqu’en 2020 ! #Nguinda2020 pic.twitter.com/oRZc335eE1– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 28 сентября 2017 г.
🖊 Adrien Bongiovanni prolonge avec l'AS Monaco jusqu’en 2022 ! #Bongiovanni2022 pic.twitter.com/MdBwuO9ZUe– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 28 сентября 2017 г.