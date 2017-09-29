"Монако" продлил контракты с двумя игроками

"Монако" объявил о подписании новых контрактов с воспитанниками клуба. 18-летний бельгийский нападающий Адриен Бонджованни поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 2022 года, а 21-летний французский защитник Пьерр-Даниэль Нгинда теперь связан с монегасками договором до 2020 года.

Примечателен тот факт, что в этом сезоне оба игрока пока не выходили на поле в составе первой команды.