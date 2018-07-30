13:02 | Футбол — Франция

"Монако" продает майку с Головиным за 100 евро


27 июля 22-летний полузащитник ЦСКА Александр Головин перешел в "Монако" за 30 миллионов евро, став самым дорогим российским футболистом в истории. В официальный магазин "монегасков" поступила игровая форма новичка команды.

Так, майку с фамилией "Головин" на спине и 17-м номером можно приобрести за 100 евро (около 7 350 рублей). Представлена как домашняя футболка красно-белого цвета, так и гостевая - темно-зеленого с золотыми вставками.

За 100 евро также можно приобрести игровую майку с любым другим футболистом "Монако".

 

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