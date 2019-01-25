"Монако" придется заплатить до 15 миллионов евро в случае увольнения Анри

Стали известны подробности контракта Тьерри Анри с "Монако". По информации Nice-Matin, за досрочное расторжение контракта со специалистом клубу придется заплатить от 10 до 15 миллионов евро в зависимости от условий.

В четверг Анри был отстранен от работы с командой. По информации СМИ, в ближайшее время его заменит Леонарду Жардим, который был уволен перед приходом француза.

"Монако" приостановил деятельность Анри на посту главного тренера //

СМИ: Жардиму предложили вернуться в "Монако" //

"Монако" отстранил Анри. Что происходит в клубе Головина?