"Монако" представил новичков клуба

Сегодня в Монте-Карло состоялась презентация новичков "Монако". Собравшимся журналистам были представлены: нападающий Стеван Йоветич, который будет выступать под номером 10, форвард Бальде Кейта, выбравший номер 14, полузащитник Рашид Геззаль, получивший майку с номером 7, и хавбек Адама Диакаби, который будет играть под номером 15. Отметим, что на презентации присутствовал вице-президент клуба Вадим Васильев.
Напомним, что Йоветич перешел в "Монако" из "Интера", Диакаби из "Ренна", Геззаль из "Лиона", а Кейта из "Лацио".
📸 #Recrues2017– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 7 сентября 2017 г.
🇫🇷 @DiakhabyAdama
🇩🇿 Ghezzal
🇲🇪 @sjovetic
🇸🇳 @keitabalde14 #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/5BrDXCWM7M
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