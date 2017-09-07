"Монако" представил новичков клуба

Сегодня в Монте-Карло состоялась презентация новичков "Монако". Собравшимся журналистам были представлены: нападающий Стеван Йоветич, который будет выступать под номером 10, форвард Бальде Кейта, выбравший номер 14, полузащитник Рашид Геззаль, получивший майку с номером 7, и хавбек Адама Диакаби, который будет играть под номером 15. Отметим, что на презентации присутствовал вице-президент клуба Вадим Васильев.

Напомним, что Йоветич перешел в "Монако" из "Интера", Диакаби из "Ренна", Геззаль из "Лиона", а Кейта из "Лацио".