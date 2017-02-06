19:07 | ФУТБОЛ — Франция

"Монако" потерял из-за травм Каррильо и Бернарду Силву

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Нападающий "Монако" Гвидо Каррильо пропустит предстоящий матч чемпионата Франции с "Монпелье". Как сообщает AFP со ссылкой на главного тренера монегасков Леонарду Жардима, у аргентинца повреждение бедра. Он не сможет выйти на поле на протяжении десяти дней. Поэтому Каррильо пропустил последний матч с "Ниццей" (3:0). Также вряд ли сыграет с "Монпелье" полузащитник Бернарду Силва.

– Я не уверен в готовности Силвы, – отметил Жардим. – У него опух голеностоп. Не знаю, сможет ли он играть. У нас есть определенные проблемы, когда мы играем подряд много матчей в разных турнирах.

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Материалы REN-TV

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