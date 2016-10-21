23:48 21 октября | ФУТБОЛ — Франция

"Монако" после ничьей с ЦСКА забил 6 голов "Монпелье"

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"Монако" разгромил "Монпелье" в матче 10-го тура чемпионата Франции - 6:2. Монегаски вышли на второе место в турнирной таблице лиги 1. Напомним, что свой предыдущий матч "Монако" провел в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА (1:1). 2 ноября подопечные Леонарду Жардима вновь встретятся с армейцами.

Чемпионат Франции

Лига 1

10-й тур 

"Монако" - "Монпелье" - 6:2 (1:1)

Голы: Будебуз, 9 (0:1). Фалькао, 36 - с пенальти (1:1). Мбаппе, 49 (2:1). Будебуз, 61 - с пенальти (2:2). Жемерсон, 64 (3:2). Жермен, 74 (4:2). Лемар, 76 (5:2). Траоре, 89 (6:2). 

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Менди, Жемерсон, Бакайоко, Лемар (Траоре, 88), Бернарду Силва (Боскилиа, 77), Мбаппе, Фалькао (Жермен, 65).

"Монпелье": Журдрен, Илтон, Руссийон, Деплань, Сессеньон, Будебуз, Лан (Бериго, 68), Силла (Поати, 67), Сансон, Скири (Монгонгу, 77), Камара.

Предупреждения: Глик, 8. Жемерсон, 72. 

Судья: Делерю.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/

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