"Монако" после ничьей с ЦСКА забил 6 голов "Монпелье"

"Монако" разгромил "Монпелье" в матче 10-го тура чемпионата Франции - 6:2. Монегаски вышли на второе место в турнирной таблице лиги 1. Напомним, что свой предыдущий матч "Монако" провел в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА (1:1). 2 ноября подопечные Леонарду Жардима вновь встретятся с армейцами.

Чемпионат Франции

Лига 1

10-й тур

"Монако" - "Монпелье" - 6:2 (1:1)

Голы: Будебуз, 9 (0:1). Фалькао, 36 - с пенальти (1:1). Мбаппе, 49 (2:1). Будебуз, 61 - с пенальти (2:2). Жемерсон, 64 (3:2). Жермен, 74 (4:2). Лемар, 76 (5:2). Траоре, 89 (6:2).

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Менди, Жемерсон, Бакайоко, Лемар (Траоре, 88), Бернарду Силва (Боскилиа, 77), Мбаппе, Фалькао (Жермен, 65).

"Монпелье": Журдрен, Илтон, Руссийон, Деплань, Сессеньон, Будебуз, Лан (Бериго, 68), Силла (Поати, 67), Сансон, Скири (Монгонгу, 77), Камара.

Предупреждения: Глик, 8. Жемерсон, 72.

Судья: Делерю.