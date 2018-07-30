"Монако" показал шкафчик Головина в командной раздевалке

"Монако" в Инстаграме опубликовал фотографию шкафчика новичка команды Александра Головина. На снимке также изображена футболка с 17-м номером, под которым бывший хавбек ЦСКА будет играть монегасков.

22-летний россиянин перешел в клуб из чемпионата Франции 27 июля. По данным "СЭ", "Монако" заплатил за Головина 30 миллионов евро - это самый дорогой трансфер в истории армейцев и чемпионата России, а также третий по дороговизне в истории монегасков после Хамеса Родригеса и Радамеля Фалькао (45 и 43 миллиона евро соответственно).

😍1⃣7⃣ Публикация от AS Monaco 🇲🇨 (@asmonaco) 30 Июл 2018 в 1:16 PDT

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"Монако" представил Головина по-царски. На это стоит посмотреть