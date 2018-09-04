"Монако" показал фото с тренировки Головина

"Монако" в Твиттере опубликовал фотографию с тренировки полузащитника команды Александра Головина. 22-летний хавбек продолжает восстановление от травмы, полученной в начале августа.
Как ранее заявлял "СЭ" вице-президент и генеральный директор монегасков Вадим Васильев, игрок сборной России в ближайшие дни должен приступить к беговым упражнениям. Он рассчитывает, что Головин сумеет восстановиться к матчу 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" (дома, 18 сентября).
📸 Aleksandr Golovin poursuit son travail pour une future reprise.#Training pic.twitter.com/cfMtAUrU27– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 4 сентября 2018 г.