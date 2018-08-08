"Монако" подтвердил получение травмы Головиным

"Монако" на официальном сайте подтвердил появившуюся ранее информацию о травме новичка команды, полузащитника Александра Головина. Игрок растянул правую лодыжку во время сегодняшней тренировки.
Как ранее сообщил "СЭ" сам 22-летний хавбек, процесс восстановления он получил травму голеностопа займет от 3 до 4 недели.
Напомним, что Головин перешел из ЦСКА в "Монако" после ЧМ-2018. Игрок сборной России обошелся монегаскам в 30 миллионов евро и подписал с клубом пятилетний контракт.
🚨 Aleksandr Golovin souffre d’une entorse de la cheville droite contractée ce jour à l’entraînement. pic.twitter.com/nptD7jeoKt– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 8 августа 2018 г.