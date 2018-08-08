"Монако" подтвердил получение травмы Головиным

"Монако" на официальном сайте подтвердил появившуюся ранее информацию о травме новичка команды, полузащитника Александра Головина. Игрок растянул правую лодыжку во время сегодняшней тренировки.

Как ранее сообщил "СЭ" сам 22-летний хавбек, процесс восстановления он получил травму голеностопа займет от 3 до 4 недели.

Напомним, что Головин перешел из ЦСКА в "Монако" после ЧМ-2018. Игрок сборной России обошелся монегаскам в 30 миллионов евро и подписал с клубом пятилетний контракт.