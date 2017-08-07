"Монако" подписал контракт с хавбеком "Лиона"

Полузащитник "Лиона" Рашид Геззаль перешел в "Монако", информирует клубная пресс-служба. 25-летний футболист достался монегаскам бесплатно, поскольку его контракт с "Лионом" истек по итогам прошлого сезона. Контракт сторон рассчитан до июня 2021 года.
Напомним, что Геззаль в сезоне-2016/17 на клубном уровне провел 37 игр, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Rachid Ghezzal jusqu'en 2021 ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/MuupbbKAPr– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 7 августа 2017 г.