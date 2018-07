"Монако" поблагодарил Лемара за три незабываемых сезона

🆚 127 matchs

⚽ 22 buts

👟 26 passes décisives

🏆 1 Titre de Champion de France

💫 1 demi-finale de #UCL



Thomas Lemar en Rouge et Blanc c'était ça et bien plus encore que de simples stats...



🙌 #MERCITHOMAS 🙌 pic.twitter.com/O1CLnw1Xd3