"Монако" первым из клубов лиги 1 вышел из рождественского отпуска

"Монако" первым из клубов лиги 1 вышел из отпуска после Рождества. Как сообщает официальный сайт клуба, команда уже начала подготовку к январским матчам на своей базе.

6 января "Монако" проведет матч в Кубке Франции, 9 января – в Кубке лиги, а 13-го числа сыграет с "Марселем" в чемпионате Франции. Напомним, что в лиге 1 "Монако" занимает предпоследнее место.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин еще отбывает четырехматчевую дисквалификацию, полученную за удаление в игре с "Лионом".