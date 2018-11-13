"Монако" ответил на обвинения в нарушении правил подписания молодых игроков

"Монако" выступил с официальным заявлением по поводу информации, во вторник опубликованной сайтом Mediapart со ссылкой на Football Leaks. В расследовании сообщалось, что монегаски неоднократно нарушали правила подписания молодых игроков, предлагая денежные вознаграждения их родственникам в обмен на трансферы.

- "Монако" опровергает информацию, опубликованную Mediapart во вторник, - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте монегасков. - Клуб уважает и законодательство, и правила национальных и международных властей в сфере приглашения молодых игроков.

"Монако" занимает предпоследнее место в чемпионате Франции после 13 туров, имея в активе 7 очков.

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