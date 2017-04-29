"Монако" одержал волевую победу над "Тулузой" перед первой игрой с "Ювентусом"

"Монако" переиграл "Тулузу" в матче 35-го тура чемпионата Франции. Монегаски пропустили в начале второго тайма, но затем смогли трижды поразить ворота соперника.

Чемпионат Франции

Лига 1

35-й тур

"Монако" - "Тулуза" - 3:1 (0:0)

Голы: Тойвонен, 46 (0:1). Глик, 49 (1:1). Мбаппе, 64 (2:1). Лемар, 75 (3:1).

"Монако": Субашич, Глик, Фабинью, Менди (Раджи, 70), Жемерсон, Жоау Моутинью, Дирар, Лемар (Жорже, 90+2), Бернарду Силва, Мбаппе (Жермен, 86), Фалькао.

"Тулуза": Лафон, Жюльен, Мубандже, Диоп, Аду, Трехо, Тойвонен (Силла, 80), Думбья, Дурмаз (Лукебакио, 77), Сомалиа (Брейтуэйт, 71), Делор.

Предупреждения: Тойвонен, 17. Думбья, 30. Сомалиа, 35. Менди, 66. Трехо, 87.

Судья: Лесаж.

29 апреля. Монако. Стадион "Луи II".