"Монако" обыграл "Ниццу" в дерби и вышел в полуфинал Кубка лиги

"Монако" переиграл на выезде "Ниццу" в дерби лазурного берега в рамках 1/4 финала Кубка лиги. Автором победного гола стал 21-летний нападающий Адама Диакаби.

Монегаски стали первыми полуфиналистами турнира. Остальные четвертьфинальные матчи пройдут в среду.

Кубок лиги

1/4 финала

"Ницца" - "Монако" - 1:2 (1:2)

Голы: Лемар, 3 (0:1). Плеа, 18 (1:1). Диакаби, 37 (1:2).

"Ницца": Бенитес, Данте, Ле Маршан, Бюрнер, Сарр, Плеа, Сери (Козьелло, 81), Лис Мелу (Сиприен, 68), Тамез, Сен-Максимен, Срарфи (Ганаго, 77).

"Монако": Бенальо, Раджи, Глик, Сидибе, Фабинью, Жорже, Жоау Моутинью, Лемар, Каррильо (Йоветич, 61), Кейта (Н`Дорам, 89), Диакаби (Маркуш Лопеш, 67).

Предупреждения: Бюрнер, 12. Диакаби, 45. Маркуш Лопеш, 80.

Судья: Тюрпен.

9 января. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".