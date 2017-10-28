"Монако" обыграл на выезде "Бордо"

"Бордо" на своем поле уступили "Монако" в матче 11-го тура чемпионата Франции. Голами отметились новичок команды Ибраима Кейта Бальде и хавбек Тома Лемар, которого хочет заполучить "Арсенал".

Монегаски, идущие вторыми в турнирной таблице, сократили отставание от лидирующего "ПСЖ" до 4 очков, а жирондинцы не могут выиграть в третьей встрече подряд и занимают 7-ю строчку.

Чемпионат Франции

Лига 1

11-й тур

"Бордо" - "Монако" - 0:2 (0:0)

Голы: Кейта Бальде, 57 (0:1). Лемар, 65 (0:2).

"Бордо": Костиль, Сабали, Пелланар, Левчук, Тулалан, Санкаре (Менди, 64), Лерагер, Вада (Плашил, 73), Малком, Де Превиль, Камано (Кафу, 81).

"Монако": Субашич, Раджи, Глик, Фабинью, Жорже, Жемерсон, Жоау Моутинью, Тилеманс, Маркуш Лопеш (Диакаби, 90), Лемар (Боскилиа, 90+2), Кейта (Йоветич, 82).

Предупреждения: Вада, 67. Менди, 86.

Судья: Готье.

28 октября. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".