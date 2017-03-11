"Монако" обыграл "Бордо" перед ответным матчем с "Манчестер Сити"

"Монако" одержал победу над "Бордо" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Франции. Автором победного гола стал португальский хавбек Жоау Моутинью. Подопечные Леонарду Жардима продолжают лидировать в турнирной таблице.

Стоит отметить, что в среду "Монако" предстоит сыграть с "Манчестер Сити" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Чемпионат Франции

Лига 1

29-й тур

"Монако" - "Бордо" - 2:1 (0:0)

Голы: Мбаппе, 68 (1:0). Жоау Моутинью, 74 (2:0). Ролан, 84 (2:1).

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Менди, Жемерсон, Жоау Моутинью, Лемар (Фалькао, 65), Бернарду Силва (Бакайоко, 82), Мбаппе, Жермен (Дирар, 76).

"Бордо": Каррассо, Контенто, Паллуа, Левчук, Гаич, Плашил, Санкаре, Вада (Унас, 76), Малком (Менез, 76), Лаборд (Ролан, 76), Камано.

Предупреждения: Фабинью, 27. Гаич, 88. Менез, 88. Паллуа, 90+2.

Судья: Бюке.

11 марта. Монако. Стадион "Стад Луи II".