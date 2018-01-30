"Монако" не отпустит Лемара во время зимнего трансферного окна

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев заявил о том, что полузащитник Тома Лемар не сменит клуб во время зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что предметный интерес к игроку сборной Франции проявляет рад английских клубов, в том числе "Ливерпуль" и "Арсенал".

– Лемар на сто процентов останется в "Монако" до конца сезона. Это случится, даже если "Ливерпуль" или "Арсенал" сделают нам очень щедрое предложение, – приводит Goal.com слова Лемара. – Мы откажемся, потому что у нас есть определенные цели. "Монако" не добьется успеха без таких игроков, как он.

В текущем сезоне Лемар сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.