"Монако" назвал продажу Моутинью возможной. Это приблизит трансфер Головина?

Неназванный представитель руководства "Монако" назвал возможным переход полузащитника Жоау Моутинью в "Вулверхэмптон", сообщает L’Équipe. Издание отмечает, что после продажи 31-летнего португальца монегаскам, которые этим летом уже расстались с Фабинью, потребуется укрепление средней линии.

Главными потенциальными новичками клуба называются хавбек ЦСКА и сборной России Александр Головин и ивуарийский игрок середины поля Жан-Эд Аолу, выступающий в лиге 1 за "Страсбур". Ранее газета сообщала, что "Монако" выиграл борьбу у "Челси" за 22-летнего россиянина, предложив ЦСКА 35 миллионов евро.

Напомним, Головин привлек внимание к себе, в том числе, выступлением за сборную России на домашнем чемпионате мира – он принял участие в четырех из пяти матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами в стартовой игре турнира с Саудовской Аравией.

В прессе появлялись сообщения о том, что помимо "Монако" и "Челси" интерес к россиянину проявляли "Ювентус", "Арсенал" и "Барселона".

Моутинью выступает за "Монако" с 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. В минувшем сезоне хавбек провел за монегасков 44 матча, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу.

Головин играет в ЦСКА с 2015 года. Соглашение полузащитника с армейцами действует до конца сезона-2020/21. В прошлом сезоне хавбек сыграл за московский клуб 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач.

Аолу провел за "Страсбур" один сезон, в котором он провел 40 матчей, забив пять мячей. Контракт 24-летнего ивуарийца с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Таблица переходов РПЛ //

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