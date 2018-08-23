"Монако" напомнил о 94-летии со дня основания клуба

"Монако" в Твиттере опубликовал ретро-фотографию, напомнив, что ровно 94 года назад, 23 августа 1924 года, был основан клуб. "Отцом" команды был князь Луи II, чьим именем назван домашний стадион монегасков.
За время со дня создания команда 8 раз выиграла чемпионат Франции, 5 раз завоевывала Кубок Франции, четырежды становилась обладателем Суперкубка Франции, а также один раз – Кубка лиги.
В настояшее время прездентом "Монако" является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. Этим летом состав команды пополнил полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин. За него клуб заплатил армейцам 30 миллионов евро.
94 ans !!! Le 23 août 1924 sous le règne du Prince Louis-II, l'AS Monaco voyait le jour... pic.twitter.com/ZXYgIyP9Ih– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 23 августа 2018 г.