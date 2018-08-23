"Монако" напомнил о 94-летии со дня основания клуба

"Монако" в Твиттере опубликовал ретро-фотографию, напомнив, что ровно 94 года назад, 23 августа 1924 года, был основан клуб. "Отцом" команды был князь Луи II, чьим именем назван домашний стадион монегасков.

За время со дня создания команда 8 раз выиграла чемпионат Франции, 5 раз завоевывала Кубок Франции, четырежды становилась обладателем Суперкубка Франции, а также один раз – Кубка лиги.

В настояшее время прездентом "Монако" является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. Этим летом состав команды пополнил полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин. За него клуб заплатил армейцам 30 миллионов евро.