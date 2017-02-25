"Монако" на выезде обыграл "Генгам"

"Монако" одержал победу над "Генгамом" в выездном матче 27-го тура чемпионата Франции. Автором победного гола стад бразилец Фабинью, реализовавший пенальти на 86-й минуте.

Чемпионат Франции

Лига 1

27-й тур

"Генгам" - "Монако" - 1:2 (0:1)

Голы: Глик, 24 (0:1). Фабинью, 86 - с пенальти (0:2). Дидо, 90 (1:2).

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Марсал, Икоко, Дидо, Салибюр (Бенезе, 83), Диалло, До (Менди, 46), Коко (Де Пов, 83), Бриан.

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Туре, Жемерсон, Жоау Моутинью, Лемар (Бакайоко, 74), Бернарду Силва, Фалькао (Каррильо, 82), Жермен (Мбаппе, 74).

Предупреждения: Фабинью, 33. Икоко, 62. Сидибе, 64. Юнссон, 86. Дидо, 90+3.

Судья: Делерю.

25 февраля. Генгам. Стадион "Стад дю Рудуру".