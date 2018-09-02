"Монако" - "Марсель": составы команд

Стали известны составы "Монако" и "Марселя" на матч 4-го тура чемпионата Франции. Российский хавбек монегасков Александр Головин продолжает восстанавливаться после травмы.

"Монако": Бенальо - Хенрикс, Жемерсон, Глик, Баррека - Грансир, Аолу, Беннассер, Тилеманс, Лопеш - Фалькао.

Запасные - Си, Сидибе, Н'Дорам, Траоре, Шадли, Мбула, Пеллегри.

"Марсель": Пеле - Сакаи, Густаву, Рами, Амави - Сарр, Сансон, Стротман, Окампос - Пайет - Митроглу.

Запасные - Эскаль, Чалета-Цар, Камара, Товен, М. Лопес, Нжи, Жермен.

"Монако" - "Марсель": чемпионат Франции по футболу, 4-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)