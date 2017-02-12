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"Монако" лишился Боскилиа до конца сезона

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Полузащитник "Монако" Габриэл Боскилиа не поможет больше своей команде в этом сезоне. Как сообщает пресс-служба клуба, во вчерашнем матче 25-го тура лиги 1 против "Метца" (5:0) 20-летний бразилец вывихнул правое колено и получил разрыв передней крестообразной связки. Из-за травмы футболист покинул поле на носилках на 69-й минуте встречи.

В текущем сезоне Габриэл Боскилиа в 16 матчах во всех турнирах забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи. 

Напомним, что на следующей неделе "Монако" предстоит сыграть с "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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