"Монако" лишился Боскилиа до конца сезона

Полузащитник "Монако" Габриэл Боскилиа не поможет больше своей команде в этом сезоне. Как сообщает пресс-служба клуба, во вчерашнем матче 25-го тура лиги 1 против "Метца" (5:0) 20-летний бразилец вывихнул правое колено и получил разрыв передней крестообразной связки. Из-за травмы футболист покинул поле на носилках на 69-й минуте встречи.

В текущем сезоне Габриэл Боскилиа в 16 матчах во всех турнирах забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

Напомним, что на следующей неделе "Монако" предстоит сыграть с "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов.