"Монако", куда перейдет Головин, сыграл вничью с "Бохумом"

"Монако" в товарищеском матче сыграл вничью с "Бохумом" со счетом 2:2. Дубль в составе французского клуба оформил Маркуш Лопеш.

Напомним, сегодня стало известно, что полузащитник ЦСКА Александр Головин в ближайшее время подпишет с "Монако" 5-летний контракт.

28 июля "Монако" проведет товарищескую встречу с "Гамбургом". 4 августа команде предстоит игра за Суперкубок с "ПСЖ".

Товарищеский матч

"Бохум" - "Монако" - 2:2 (1:2)

Голы: Маркуш Лопеш, 2 (0:1). Ганвула, 38 (1:1). Маркуш Лопеш, 41 (1:2). Хинтерзеер, 69 (2:2).

Монако": Бенальо, Глик, Туре, Жемерсон, Серрано, Маркуш Лопеш, Пеле, Диоп, Аолу, Бальде, Мбула.

25 июля. Ферль. Стадион "SPORTCLUB Arena".