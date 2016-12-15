"Монако" и "ПСЖ" вышли в 1/4 финала Кубка лиги

"Монако" в матче 1/8 финала Кубка французской лиги разгромил "Ренн" - 7:0. В составе победителей хет-триком отметился 16-летний полузащитник Кильян Мбаппе.

В другой встрече "ПСЖ" обыграл "Лилль" (3:1), в параллельном поединке "Нанси" победил "Сент-Этьен" - 1:0.

Кубок французской лиги

1/8 финала

"Монако" - "Ренн" - 7:0 (3:0)

Голы: Мбаппе, 11 (1:0). Мбаппе, 21 (2:0). Боскилиа, 35 (3:0). Мбаппе, 62 (4:0). Боскилиа, 78 (5:0). Жан, 83 (6:0). Каваре, 85 - в свои ворота (7:0).

"Монако": Субашич, Раджи, Глик, Сидибе (А.Диалло, 46), Туре, Жоау Моутинью, Дирар (Жан, 67), Бакайоко (Траоре, 65), Боскилиа, Мбаппе, Каррильо.

"Ренн": Нарди, Арман, Зеффан, Леньяни, Мексер, Н.Диалло (Каваре, 63), Энрике, Жанвье (Фернандеш, 46), Поа, Саид, Диакаби (Эрасмус, 46).

Судья: Шнайдер.

14 декабря. Монако. Stade Louis II.

"Сент-Этьен" - "Нанси" - 0:1 (0:1)

Гол: Дале, 18 - с пенальти.

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Полома, Погба, Лакруа, Дабо, Сельнес, Норден (Амума, 55), Монне-Паке, Севе (Седерлунд, 63), Берич (Таннан, 78).

"Нанси": Черник, Мюратори, Кабако, Лангле, Сету, Диарра, Робик (Кура, 67), Маркетти, Н`Гессан (Гидилей, 64), Дале, Кулибали (Кюффо, 84).

Предупреждения: Лакруа, 17. Кулибали, 33. Мюратори, 45. Н`Гессан, 54.

Судья: Фотрель.

14 декабря. Сент-Этьен. Stade Geoffroy-Guichard.

"ПСЖ" - "Лилль" - 3:1 (1:0)

Голы: Лукас, 43 - с пенальти (1:0). Лукас, 57 (2:0). Хесе, 69 (3:0). Баша, 89 (3:1).

"ПСЖ": Трапп, Максвелл, Менье, Маркиньюс, Кимпембе, Крыховяк, Верратти (Матюиди, 63), Нкунку, Лукас, Хесе, Огюстен.

"Лилль": Меньян, Берья, Чивелли, Сунзу (Баша, 64), Палмьери, Сумаоро, Санкаре, Амаду, Террье, Бензиа (Эдер, 80), Де Превиль (Слити, 42).

Предупреждения: Менье, 31. Меньян, 42. Террье, 51. Санкаре, 77.

Судья: Лесаж.

14 декабря. Париж. Parc des Princes.