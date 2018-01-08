"Монако" и "Лион" сыграют в 1/16 финала Кубка Франции

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Франции. Наиболее громким противостоянием на данной стадии станет встреча чемпиона страны "Монако" и "Лиона".

Полностью список пар 1/16 финала выглядит следующим образом:

"Бур-ан-Бресс-Перонна" - "Тулуза"

"ПСЖ" - "Генгам"

"Монако" - "Лион"

"Ганвиль" - "Конкарно"

"Тур" - "Метц"

"Коломьер" - "Сошо"

"Эпиналь" - "Марсель"

"Шатору" - "Шамбли"

"Нант" - "Осер"

"Стад Бриошен" - "Ланс"/"Булонь"

"Страсбур" - "Лилль"

"Бишайм" - "Гренболь"

"Труа" - "Сент-Этьен"

"Сен-Ло" - "Лез Эрбье"

"Монпелье" - "Лорьян"