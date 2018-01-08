"Монако" и "Лион" сыграют в 1/16 финала Кубка Франции

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Франции. Наиболее громким противостоянием на данной стадии станет встреча чемпиона страны "Монако" и "Лиона".
Полностью список пар 1/16 финала выглядит следующим образом:
"Бур-ан-Бресс-Перонна" - "Тулуза"
"ПСЖ" - "Генгам"
"Монако" - "Лион"
"Ганвиль" - "Конкарно"
"Тур" - "Метц"
"Коломьер" - "Сошо"
"Эпиналь" - "Марсель"
"Шатору" - "Шамбли"
"Нант" - "Осер"
"Стад Бриошен" - "Ланс"/"Булонь"
"Страсбур" - "Лилль"
"Бишайм" - "Гренболь"
"Труа" - "Сент-Этьен"
"Сен-Ло" - "Лез Эрбье"
"Монпелье" - "Лорьян"
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/highest/2017-2018/playoff/
баламошка
Какая интересная новость.
23:21 8 января