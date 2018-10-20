"Монако" Головина в меньшинстве проиграл "Страсбуру" в первом матче под руководством Анри

"Монако" уступил "Страсбуру" в матче 10-го тура чемпионата Франции (1:2). Голами в составе хозяев поля отметились хавбек Адриен Томассон и нападающий Лебо Мотиба, у гостей с пенальти отличился полузащитник Юри Тилеманс.

На 66-й минуте встречи монегаски остались в меньшинстве: прямую красную карточку через 2 минуты после выхода на замену получил нападающий Самюэль Грансир.

Российский хавбек красно-белых Александр Головин провел на поле 90 минут, но не отметился результативными действиями. Отметим, что данная встреча стала первой для "Монако" под руководством нового главного тренера Тьерри Анри.

Чемпионат Франции

Лига 1

10-й тур

"Страсбур" - "Монако" - 2:1 (1:0)

Голы: Томассон, 17 (1:0). Мотиба, 84 (2:0). Тилеманс, 90+1 - с пенальти (2:1).

"Страсбур": Селс, Мартинес, Коне, Митрович, Лала, Гонсалвеш (Льенар, 68), Сиссоко, Томассон, Корнье (Мотиба, 81), Кароль, Да Кошта.

"Монако": Си, Сидибе, Туре, Глик, Хенрикс, Йоветич (Грансир, 64), Аолу (Аит Беннассер, 71), Тилеманс, Шадли, Головин, Фалькао (Силла, 37).

Предупреждения: Митрович, 15. Аолу, 46. Шадли, 55. Сиссоко, 87. Тилеманс, 90+3.

Удаление: Грансир, 66.

Судья: Ренвий.

20 октября. Страсбург. Стадион "La Meinau".

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