"Монако" Головина сыграл вничью с "Ниццей", проведя второй тайм в большинстве

"Монако" сыграл вничью с "Ниццей" (1:1) в матче 17-го тура чемпионата Франции.

В составе хозяев отличился Бенуа Бадиашиле. У гостей забил Аллан Сен-Максимен, который позднее мог принести победу своей команде, но не реализовал пенальти - его удар отбил Диего Бенальо.

У монегасков в стартовом составе вышел российский полузащитник Александр Головин. На 79-й минуте его заменил Стеван Йоветич. Весь второй тайм хозяева провели в большинстве - в коноцвке первой половины с поля был удален Исан Сако.

"Монако" набрал 15 очков и занимает 19-е место. У "Ниццы" 30 очков и шестое место.

Чемпионат Франции

Лига 1

17-й тур

"Монако" - "Ницца" - 1:1 (0:1)

Голы: Сен-Максимен, 30 (0:1). Б.Бадиашиле, 50 (1:1).

Нереализованный пенальти: Сен-Максимен, 77 (вратарь)

"Монако": Бенальо, Жемерсон, Б.Бадиашиле, Серрано, Глик, Тилеманс, Аит Беннассер, Головин (Йоветич, 79), Хенрикс (Сидибе, 70), Рони Лопеш, Силла (Фалькао, 71).

"Ницца": Бенитес, Жалле, Данте, Сарр, Аталь, Сиприен, Вальтер (Данилу, 79), Тамез (Коли, 90+4), Бюрнер, Сако, Сен-Максимен (Макенго, 84).

Предупреждения: Жалле, 37. Серрано, 60. Данте, 61. Фалькао, 90+6.

Удаление: Сако, 45+3.

Судья: Бастьен.

16 января. Монако. Стадион "Луи II".

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