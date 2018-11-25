"Монако" Головина обыграл "Кан", одержав первую победу в чемпионате Франции с одиннадцатого августа

"Монако" с минимальным счетом обыграл "Кан" в матче 14-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный гол забил нападающий Радамель Фалькао.

Российский хавбек монегасков Александр Головин провел на поле 90 минут и получил желтую карточку. "Монако" одержал первую победу в чемпионате Франции с 11 августа.

Монегаски набрали 10 очков и остались на предпоследнем месте в турнирной таблице. "Кан" с 12 баллами располагается на 17-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

14-й тур

"Кан" - "Монако" - 0:1 (0:0)

Гол: Фалькао, 54.

"Кан": Самба, Гради, Байс, Джикю, Армугом, Оньянге, Фажр, Деминге (Кауи, 62), Бовю (Бамму, 72), Чокунте, Нинга (Жозеф, 58).

"Монако": Бенальо, Пьер-Габриэль, Б.Бадиашиле, Жемерсон, Хенрикс, Тилеманс, Аит Беннассер, Шадли (Грансир, 76), Диоп (Пеле, 59), Фалькао (Силла, 81), Головин.

Предупреждения: Нинга, 39. Байс, 52. Головин, 77. Пьер-Габриэль, 90+6. Аит Беннассер, 90+7.

Судья: Леонар.

24 ноября. Кан. Стадион "Michel d'Ornano".

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