"Монако" Головина обыграл "Кан", одержав первую победу в чемпионате Франции с одиннадцатого августа

"Монако" с минимальным счетом обыграл "Кан" в матче 14-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный гол забил нападающий Радамель Фалькао.
Российский хавбек монегасков Александр Головин провел на поле 90 минут и получил желтую карточку. "Монако" одержал первую победу в чемпионате Франции с 11 августа.
Монегаски набрали 10 очков и остались на предпоследнем месте в турнирной таблице. "Кан" с 12 баллами располагается на 17-й строчке.
Чемпионат Франции
Лига 1
14-й тур
Гол: Фалькао, 54.
"Кан": Самба, Гради, Байс, Джикю, Армугом, Оньянге, Фажр, Деминге (Кауи, 62), Бовю (Бамму, 72), Чокунте, Нинга (Жозеф, 58).
"Монако": Бенальо, Пьер-Габриэль, Б.Бадиашиле, Жемерсон, Хенрикс, Тилеманс, Аит Беннассер, Шадли (Грансир, 76), Диоп (Пеле, 59), Фалькао (Силла, 81), Головин.
Предупреждения: Нинга, 39. Байс, 52. Головин, 77. Пьер-Габриэль, 90+6. Аит Беннассер, 90+7.
Судья: Леонар.
24 ноября. Кан. Стадион "Michel d'Ornano".