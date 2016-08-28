"Монако" без Вагнера Лав победил "ПСЖ"

"Монако" на своем поле обыграл "ПСЖ" (3:1) в матче 3-го тура чемпионата Франции. Мячами у хозяев отметились Жоау Моутинью и Фабинью, в свои ворота забил Серж Орье. "Гол престижа" у парижан на счету Эдинсона Кавани. Отметим, что экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав пропускал этот поединок из-за травмы. Для столичной команды это поражение стало первым в сезоне.

Напомним, что "Монако" является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов.

Чемпионат Франции

Лига 1

3-й тур

"Монако" – "ПСЖ" – 3:1 (2:0)

Голы: Жоау Моутинью, 13 (1:0). Фабинью, 45+2 - с пенальти (2:0). Кавани, 63 (2:1). Орье, 80 - в свои ворота (3:1).

"Монако": Субашич, Раджи, Глик, Сидибе, Фабинью, Менди, Жемерсон, Жоау Моутинью, Бакайоко, Бернарду Силва (Бошилиа, 90+2), Жермен (Дирар, 78).

"ПСЖ": Трапп, Давид Луиз (Менье, 62), Орье, Кюрзава, Кимпембе, Тиагу Мотта, Верратти (Матюиди, 70), Рабьо, Кавани, Ди Мария, Лукас (Бен Арфа, 81).

Предупреждения: Бакайоко, 24. Кавани, 27. Давид Луиз, 45+1.

Судья: Бюке.

28 августа. Монако. Стадион "Луи II".