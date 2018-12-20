"Монако" без Головина вышел в 1/4 финала Кубка лиги

"Монако" переиграл "Лорьян" в матче 1/8 финала Кубка французской лиги. Единственный мяч на 70-й минуте забил защитник Жулиан Бьянкон.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин участия во встрече не принимал из-за дисквалификации.

Стоит отметить, что матч прерывался в первом тайме на несколько минут из-за сильного ливня и грозы.

Кубок французской лиги

1/8 финала

"Монако" - "Лорьян" - 1:0 (0:0)

Гол: Бьянкон, 70.

"Монако": Л.Бадиашиле, Жемерсон, Панзо, Б.Бадиашиле, Бьянкон, Шадли (Грансир, 55), Тилеманс, Аит Беннассер, Силла, Февр (Массенго, 89), Диоп (Жеббель, 71).

Предупреждения: Панзо, 13. Грансир, 84.

Судья: Мийо.

19 декабря. Монако. Стадион "Луи II".