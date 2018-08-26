"Монако" без Головина проиграл "Бордо" в чемпионате Франции

"Монако" уступил "Бордо" в матче 3-го тура чемпионата Франции (1:2). Российский хавбек монегасков Александр Головин не принимал участия в этой встрече - он продолжает восстанавливаться после травмы, полученной 8 августа.

"Монако" занимает 9-е место после трех туров чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

Лига 1

3-й тур

"Бордо" - "Монако" - 2:1 (0:0)

Голы: Камано, 48 - с пенальти (1:0). Пеллегри, 63 (1:1). Камано, 90+2 (2:1).

Нереализованный пенальти: Калу, 86 (вратарь)

"Бордо": Костиль, Пундже, Пабло, Кунде, Паленсия, Плашил, Лерагер (Санкаре, 64), Тшуамени, Бриан (Де Превиль, 72), Камано, Калу.

"Монако": Бенальо, Глик, Баррека, Туре (Сидибе, 77), Жемерсон, Тилеманс, Маркуш Лопеш, Траоре (Пеллегри, 59), Аолу, Фалькао, Грансир (Мбула, 62).

Предупреждения: Бенальо, 85. Камано, 89. Пеллегри, 90+5.

Судья: Тюрпен (Франция).

26 августа. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".

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