"Монако" без Головина обыграл "Нант"

"Монако" на выезде обыграл "Нант" (3:1) в матче первого тура чемпионата Франции. В составе победителей отличились Маркуш Лопеш, Стеван Йоветич и Радамель Фалькао. У хозяев забил Эмилиано Сала.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин из-за травмы не попал в заявку на матч.

Чемпионат Франции

Лига 1

1-й тур

"Нант" - "Монако" - 1:3 (0:0)

Голы: Маркуш Лопеш, 69 (0:1). Йоветич, 80 (0:2). Фалькао, 83 (0:3). Сала, 90+2 (1:3).

"Нант": Тэтэрушану, Джиджи, Кватенг, Диегу Карлос, Лукас Лима, Туре, Ронжье, Лукас Эванжелиста (Алеге, 86), Мутуссами, Дабо (Уорис, 72), Кулибали (Сала, 72).

"Монако": Бенальо, Глик, Баррека (Серрано, 88), Пьер-Габриэль, Жемерсон, Тилеманс, Маркуш Лопеш, Аолу, Диоп (Фалькао, 67), Йоветич, Мбула (Грансир, 67).

Предупреждение: Диегу Карлос, 74.

Судья: Бризар (Франция).

11 августа. Нант. Стадион "Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau".