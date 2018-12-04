"Монако" без Головина обыграл "Амьен" и покинул зону вылета

"Монако" победил "Амьен" в матче 16-го тура чемпионата Франции (2:0). Дублем отметился нападающий Радамель Фалькао, реализовавший два пенальти.

Отметим, что российский хавбек монегасков Александр Головин не принимал участия в этой встрече. Он получил одноматчевую дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

"Монако" набрал 13 очков и поднялся на 17-е место, покинув зону вылета. "Амьен" с таким же количеством баллов располагается на 19-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

16-й тур

"Амьен" - "Монако" - 0:2 (0:1)

Голы: Фалькао, 43 - с пенальти (0:1). Фалькао, 90+7 - с пенальти (0:2).

"Амьен": Гюртнер, Аденон, Крафт, Гуано, Дибасси, Гансу, Монкондюи, Блен (Бодмер, 73), Гнахоре (Сегарел, 80), Мендоса, Отеро (Годдос, 61).

"Монако": Бенальо, Раджи, Глик, Хенрикс, Пьер-Габриэль, Б.Бадиашиле, Шадли (Массенго, 74), Тилеманс, Аит Беннассер, Пеле, Фалькао.

Предупреждения: Монкондюи, 54. Тилеманс, 60. Аит Беннассер, 86. Аденон, 90. Бенальо, 90+5.

Удаление: Дибасси, 90+3.

Судья: Бризар.

04 декабря. Амьен. Стадион "Stade de la Licorne".

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