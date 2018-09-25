"Монако" - "Анже": почему арбитр не назначил пенальти после подачи Головина?

На 84-й минуте матча 7-го тура чемпионата Франции "Монако" - "Анже" арбитр Вилли Делажо не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, когда в их штрафной площади после передачи Головина произошел контакт мяча с рукой полузащитника Пажо. Правильно ли поступил судья?

Как свидетельствует многочисленные видеоповторы (нужно отдать должное качеству трансляции), мяч, перелетев через головы нескольких игроков, неожиданно попал Пажо в живот и затем коснулся левой руки футболиста "Анже", находившейся в естественном положении.

Никто из футболистов "Монако" этого не заметил. Или во всяком случае, заметив, не стал апеллировать к Делажо и требовать назначить пенальти. Сам судья тоже никак не отреагировал на случившееся.

А вот видеоарбитр решил, что есть повод вмешаться. И после соответствующей проверки предложил Делажо посмотреть видеозапись. Что рефери и сделал, а затем вынес вердикт: оснований для наказания Пажо 11-метровым нет.

На мой взгляд, в этой ситуации с решением арбитра можно согласиться. (Александр Бобров)

Эпизод матча "Монако" - "Анже".

Эпизод матча "Монако" - "Анже".