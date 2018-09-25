"Монако" - "Анже": Головин перед матчем "лишился лица"

В эти минуты на стадионе "Луи II" проходит игра седьмого тура чемпионата Франции между "Монако" и "Анже". С первых минут на поле у "монегасков" появился российский полузащитник Александр Головин.

При представлении стартового состава "Монако" французский вещатель лишил 22-летнего полузащитника сборной России хоть какого-то облика. Головин превратился в белый манекен.

По мнению французов Головин выглядит именно так pic.twitter.com/kUTpjSXIFd – Никита Камышев (@SkifFc) 25 сентября 2018 г.

"Монако" - "Анже": онлайн-трансляция матча