20:27 | Футбол — Франция

"Монако" - "Анже": Головин перед матчем "лишился лица"

Обсудить
3

В эти минуты на стадионе "Луи II" проходит игра седьмого тура чемпионата Франции между "Монако" и "Анже". С первых минут на поле у "монегасков" появился российский полузащитник Александр Головин.

При представлении стартового состава "Монако" французский вещатель лишил 22-летнего полузащитника сборной России хоть какого-то облика. Головин превратился в белый манекен

 

"Монако" - "Анже": онлайн-трансляция матча

Обсудить
3
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...