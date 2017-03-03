Мишель Платини: "Копа - первый французский футболист, получивший признание в мире"

Бывший глава УЕФА Мишель Платини выразил соболезнования в связи со смертью экс-игрока сборной Франции Раймона Копа. Обладатель "Золотого мяча" 1958 года ушел из жизни на 86-м году сегодня утром.

- Это был легендарный человек, - цитирует RTL Платини. - Копа был первым великим французским футболистом, который получил признание во всем мире. После завершения карьеры он частенько критиковал сборную Франции, за которую я тогда играл, и это иногда раздражало нас. Он был строгим. Футболисты не любят критику, но мы ее принимали, потому что это был Раймон Копа, а значит критика была оправдана. К тому же он был первым французом, получившим "Золотой мяч", а это говорит о многом.