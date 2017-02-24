Мино Райола: "Я отрежу Балотелли язык"

Мино Райола, агент нападающего "Ниццы" Марио Балотелли, пообщал игроку "отрезать язык", если тот снова позволит себе оскорбительные высказывания в адрес арбитров. На прошлой неделе итальянец выругался на рефери матча против "Лорьяна" (1:0), за что был удален с поля. В четверг дисциплинарные органы лиги 1 решили наложить на Балотелли дисквалификацию на два матча, второй из которых - условно.

- У меня есть решение в этой ситуации, - приводит RMC слова Райолы. - Я отрежу ему язык, и у него больше не будет никаких оправданий.