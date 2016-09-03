Мино Райола: "Владельцы ТВ-прав на чемпионат Франции обязаны выплатить "Ницце" бонусы за подписание Балотелли"

Агент нападающего Марио Балотелли Мино Райола заявил, что владельцы ТВ-прав на чемпионат Франции обязаны выплатить "Ницце"​ бонусы за подписание контракта с 26-летним форвардом. Также он уверен, что итальянец в этом сезоне сможет забить 20 голов.

- Естественно, что подписание Бало имеет определенный риск, потому что в течение последних двух лет он не оправдал ожиданий, - цитирует La Gazzetta Dello Sport. - Однако я азартный человек, поэтому принял такой риск. Ожидаю от Марио 20 голов в этом сезоне. Если он сохранит ту форму, что имеет сейчас, то определенно сможет забить столько.

Те, у кого есть ТВ-права на чемпионат Франции, должны выплатить "Ницце" бонусы. Без Златана Ибрагимовича эта лига потеряла по меньшей мере 50 процентов привлекательности. Балотелли вернет по меньшей мере 30 процентов из них, потому что он талантливая звезда.