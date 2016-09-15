Мино Райола: "Не хотел, чтобы Балотелли этим летом возвращался в Италию"

Агент нападающего "Ниццы" Марио Балотелли Мино Райола​ признался, что не хотел, чтобы его клиент возвращался в чемпионат Италии. 26-летний форвард в последний день трансферного окна на правах свободного агента покинул "Ливерпуль" и присоединился к французской команде. Интерес к Балотелли проявляли такие итальянские клубы, как "Палермо", "Кьево" и "Болонья".

- Не хотел, чтобы Балотелли этим летом возвращался в Италию, - сказал Райола в эфире Radio CRC. - В этом случае у него были бы оправдания, которые позволили бы ему продолжать не играть хорошо. Марио скован в Неаполе, так как у него там есть дочь.