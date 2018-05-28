Мино Райола: "Любой амбициозный клуб может заполучить Балотелли"

Агент нападающего "Ниццы" и сборной Италии Марио Балотелли Мино Райола намекнул на возвращение своего клиента в серию А. Ранее сообщалось, что 27-летний итальянец может перейти в "Наполи", "Рому" или "Парму".

– Где он будет играть в следующем сезоне? "Рома", "Наполи"… У неаполитанцев есть четверо нападающих, но мы посмотрим в августе, кто из них останется в команде. Любой амбициозный проект может заключить сделку с Марио, – приводит слова Райолы Football Italia. – Он доказал свою зрелость и вернулся в сборную. В Италии сейчас нет форварда, который был бы лучше, чем Марио.

В минувшем сезоне Балотелли провел 38 матчей во всех турнирах и забил 26 голов.