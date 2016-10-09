Мино Райола: "Балотелли входит в четверку лучших форвардов мира"

Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего "Ниццы" Марио Балотелли, отметил удачный старт своего клиента во Франции. По его словам, итальянца можно назвать одним из лучших форвардов мира.

- Балотелли очень хорошо начал во Франции, и ему нужно продолжать в том же духе, - приводит Corriere Dello Sport слова Райолы. - Мы оба довольны тем, что выбрали "Ниццу". 2017-й может стать годом Балотелли. Когда он готов на 100 процентов, то входит в четверку лучших форвардов мира. Трех из них я могу назвать. Кроме Баллотелли, это Ибрагимович и Лукаку.