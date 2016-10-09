11:14 | ФУТБОЛ — Франция

Мино Райола: "Балотелли входит в четверку лучших форвардов мира"

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Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего "Ниццы" Марио Балотелли, отметил удачный старт своего клиента во Франции. По его словам, итальянца можно назвать одним из лучших форвардов мира.

- Балотелли очень хорошо начал во Франции, и ему нужно продолжать в том же духе, - приводит Corriere Dello Sport слова Райолы. - Мы оба довольны тем, что выбрали "Ниццу". 2017-й может стать годом Балотелли. Когда он готов на 100 процентов, то входит в четверку лучших форвардов мира. Трех из них я могу назвать. Кроме Баллотелли, это Ибрагимович и Лукаку.

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