Мичел: "Все проблемы "Марселя" из-за Лябрюна"

Бывший главный тренер "Марселя" Мичел считает, что у французского клуба проблемы из-за президента Венсана Лябрюна. Также он отметил, что французский клуб не хочет выплачивать специалисту компенсацию.

– "Марсель" уволил меня по непонятным мне причинам, – цитирует Onda Cero Мичела. – Одна из них – якобы я дал игрокам на один день больше отдыха, чем было необходимо, а другая – что я не так себя вел на пресс-конференциях. Однако у меня был хороший контракт, потому что во Франции тренеров защищают. "Марсель" пытается избежать выплат компенсации по нему, потому что клуб ищет нового владельца.

Тем не менее "Марсель" – большой клуб с отличными фанатами, который напоминает мне о "Валенсии". Самое худшее, что когда-либо случалось со мной там, – президент Венсан Лябрюн. Думаю, что все проблемы "Марселя" из-за него.