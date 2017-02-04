"Метц" вырвал победу у "Марселя"

"Метц" с минимальным счетом выиграл у "Марселя" в стартовом матче 23-го тура чемпионата Франции. Автором единственного гола на 82-й минуте встречи стал полузащитник "драконов" Янн Жуффр, появившийся на поле на 76-й минуте после замены Опа Нгюетта.

Эта победа позволила подопечным Филиппа Хиншбергера покинуть зону вылета и подняться на 15-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Франции

Лига 1

23-й тур

"Метц" - "Марсель" - 1:0 (0:0)

Гол: Жуффр, 82.

"Метц": Дидиллон, Ассу-Экотто, Бишевац, Фалетт, Бальиу, Лежен (И.Сарр, 57), Дукуре, Филиппс, Диабате, Нгюетт (Жуффр, 76), Вьон (Мевлют Эрдинч, 62).

"Марсель": Пеле, Фанни, Роланду, Сакаи, Дориа, Сертик, Кабелла, Товен (Гомис, 54), Лопес, Б.Сарр (Пайет, 54), Замбо (Сансон, 84).

Предупреждения: Товен, 33. Дукуре, 58. Сакаи, 81. Фанни, 90.

Судья: Лесаж.

03 февраля. Метц. Стадион "Сен-Симфорьен".