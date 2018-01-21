"Метц" в меньшинстве проиграл "Монако"

"Монако" дома победил "Метц" со счетом 3:1 в матче 22-го тура чемпионата Франции. В составе победителей отличились Жорже, Рашид Геззаль и Маркуш Лопеш. Единственной гол у гостей забил Ибраима Ньяне.

Отметим, что на 50-й минуте красную карточку получил вратарь "Метца" Эйдзи Кавасима.

"Монако" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 46 очков. "Метц" идет на последней 20-й строчке с 15-ю баллами.

Чемпионат Франции

22-й тур

"Монако" – "Метц" – 3:1 (1:0)

Голы: Жорже, 45+2 (1:0). Геззаль, 67 (2:0). Ньяне, 72 (2:1). Маркуш Лопеш, 81 (3:1).

"Монако": Субашич, Раджи, Глик, Сидибе, Фабинью, Жорже (Н`Дорам, 49), Жоау Моутинью, Геззаль (Тилеманс, 81), Лемар, Фалькао, Диакаби (Маркуш Лопеш, 55).

"Метц": Кавасима, Диань, Палмьери, Ривьере (Бенардо, 52), Селимович, Ниакате, Коад, Доссеви (Ньяне, 12), Поблете, Ривьер (Булая, 72), Ру.

Предупреждения: Ниакате, 41. Раджи, 65.

Удаление: Кавасима (Метц), 50.

Судья: Лесаж (Франция).

21 января. Монако. Стадион "Stade Louis II".