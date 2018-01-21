"Метц" в меньшинстве проиграл "Монако"

"Монако" дома победил "Метц" со счетом 3:1 в матче 22-го тура чемпионата Франции. В составе победителей отличились Жорже, Рашид Геззаль и Маркуш Лопеш. Единственной гол у гостей забил Ибраима Ньяне.
Отметим, что на 50-й минуте красную карточку получил вратарь "Метца" Эйдзи Кавасима.
"Монако" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 46 очков. "Метц" идет на последней 20-й строчке с 15-ю баллами.
Чемпионат Франции
22-й тур
"Монако" – "Метц" – 3:1 (1:0)
Голы: Жорже, 45+2 (1:0). Геззаль, 67 (2:0). Ньяне, 72 (2:1). Маркуш Лопеш, 81 (3:1).
"Монако": Субашич, Раджи, Глик, Сидибе, Фабинью, Жорже (Н`Дорам, 49), Жоау Моутинью, Геззаль (Тилеманс, 81), Лемар, Фалькао, Диакаби (Маркуш Лопеш, 55).
"Метц": Кавасима, Диань, Палмьери, Ривьере (Бенардо, 52), Селимович, Ниакате, Коад, Доссеви (Ньяне, 12), Поблете, Ривьер (Булая, 72), Ру.
Предупреждения: Ниакате, 41. Раджи, 65.
Удаление: Кавасима (Метц), 50.
Судья: Лесаж (Франция).
21 января. Монако. Стадион "Stade Louis II".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2017-2018/