"Метц" обжаловал снятие очков за брошенную петарду во вратаря "Лиона"

Верховная апелляционная комиссия Федерации футбола Франции рассмотрела обращение "Метца" по поводу решения дисциплинарной комиссии ПФЛ по матчу 16-го тура лиги 1 против "Лиона". Встреча была прервана на 29-й минуте из-за петарды, брошенной во вратаря "ткачей" Антони Лопеша.

Решения о полной переигровке матча без болельщиков и закрытии на 2 поединка фанатской трибуны на стадионе "Метца" оставлены в силе. В то же время снятие трех очков, одно из которых условно, было заменено условным лишением "драконов" трех очков.

El Metz - Lyon se suspendió tras la explosión💥 de un petardo al lado del portero Lopes mientras era atendido. pic.twitter.com/vmojM60eHO – La cara B del fútbol (@lacarab_futbol) 4 декабря 2016 г.

Взрывы сорвали игру в Метце