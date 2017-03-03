15:20 | ФУТБОЛ — Франция

"Метц" обжаловал снятие очков за брошенную петарду во вратаря "Лиона"

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Верховная апелляционная комиссия Федерации футбола Франции рассмотрела обращение "Метца" по поводу решения дисциплинарной комиссии ПФЛ по матчу 16-го тура лиги 1 против "Лиона". Встреча была прервана на 29-й минуте из-за петарды, брошенной во вратаря "ткачей" Антони Лопеша.

Решения о полной переигровке матча без болельщиков и закрытии на 2 поединка фанатской трибуны на стадионе "Метца" оставлены в силе. В то же время снятие трех очков, одно из которых условно, было заменено условным лишением "драконов" трех очков.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

а чем вратарь хуже Шунина?

15:35

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